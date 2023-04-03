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03.04.2023  13:55   Віталій Хінєвіч

У Харківській області колишня бухгалтерка птахофабрики співпрацювала з окупантами

Жінка зі Старовірівки Куп’янського району, після приходу росіян, пішла працювати до їхньої незаконної «Тимчасової цивільної адміністрації».

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Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
 
Правоохоронець повідомив, що 38-річна бухгалтерка агітувала за «нову владу», закликала віддавати дітей до російських шкіл і виконувала вказівки окупантів.
 
«Наші слідчі зібрали достатньо доказів її провини»,- зазначив Сергій Болвінов.
 
Крім цього він повідомив, що ще одному прихильнику «руського миру» про підозру повідомили заочно.
 
«54-річний мешканець Ізюмщини теж  співпрацював з окупантами - отримав від них адміністративну посаду на території району, роздавав гуманітарку від росіян.
 
Ізюмські поліцейські викрили цього чоловіка і відкрили кримінальне провадження за статтею «Колабораційна діяльність». Обидві справи розслідуються під процесуальним керівництвом прокуратури»,- розповів Сергій Болвінов.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області на території приватного домоволодіння сталася пожежа.
 

Источник:   Сергій Болвінов
 Тэги:  агрессия россии, харків
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