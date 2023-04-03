03.04.2023 13:55 Віталій Хінєвіч

У Харківській області колишня бухгалтерка птахофабрики співпрацювала з окупантами

Жінка зі Старовірівки Куп’янського району, після приходу росіян, пішла працювати до їхньої незаконної «Тимчасової цивільної адміністрації».

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ

Правоохоронець повідомив, що 38-річна бухгалтерка агітувала за «нову владу», закликала віддавати дітей до російських шкіл і виконувала вказівки окупантів.

«Наші слідчі зібрали достатньо доказів її провини»,- зазначив Сергій Болвінов.

Крім цього він повідомив, що ще одному прихильнику «руського миру» про підозру повідомили заочно.

«54-річний мешканець Ізюмщини теж співпрацював з окупантами - отримав від них адміністративну посаду на території району, роздавав гуманітарку від росіян.

Ізюмські поліцейські викрили цього чоловіка і відкрили кримінальне провадження за статтею «Колабораційна діяльність». Обидві справи розслідуються під процесуальним керівництвом прокуратури»,- розповів Сергій Болвінов.



