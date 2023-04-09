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09.04.2023  10:11   Рита Парфенова

На Харківщині внаслідок російської агресії загинули двоє людей (фото)

Слідчі зафіксували наслідки обстрілів військовими рф по прикордонним населеним пунктам Харківщини

Наслідки обстрілів Харківщини військовими рф 8 квітня 2023 року

Як повідомили РЕДПОСТ у відділі комунікації Поліції Харківської області слідчо-оперативні групи, минулої доби на Харквіщині росіяни вбили двох цивільних чоловіків, зруйнували житлові будинки.

В смт Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків 65 та 34 років, які перебували на території приватного домоволодіння.
 
В смт Великий Бурлук пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.
 
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині жінка та чоловік підірвалися на мінах.
 
Наслідки обстрілів Харківщини військовими рф 8 квітня 2023 року

 


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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