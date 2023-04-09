09.04.2023 10:11 Рита Парфенова

На Харківщині внаслідок російської агресії загинули двоє людей (фото)

Слідчі зафіксували наслідки обстрілів військовими рф по прикордонним населеним пунктам Харківщини

Як повідомили РЕДПОСТ у відділі комунікації Поліції Харківської області слідчо-оперативні групи, минулої доби на Харквіщині росіяни вбили двох цивільних чоловіків, зруйнували житлові будинки.

В смт Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків 65 та 34 років, які перебували на території приватного домоволодіння. В смт Великий Бурлук пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.



