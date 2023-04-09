09.04.2023 09:36 Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 8 квітня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 117 вибухових предметів.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

8 квітня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 6 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, а також 7 км ліній електропередач.

Саперами виявлено та знешкоджено 117 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

До робіт залучалися 24 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 122 сапера та 47 одиниць техніки.

Загалом починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 2055 га території, 260 км автомобільних доріг, 1007 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 55 тис. 852 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині жінка та чоловік підірвалися на мінах.







