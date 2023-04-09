09.04.2023 09:09 Рита Парфенова

Ворожа ракета влучила у ресторанний комплекс під Харковом

8 квітня військові РФ завдали ударів по прикордонним та прифронтовим населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Вчора зранку ворог завдав ракетного удару (попередньо ракета Х-59) по території поруч з Лозовеньківським водосховищем у Харківському районі. Частково пошкоджено будівлі ресторанного комплексу та будинок у смт. Мала Данилівка.



По смт Великий Бурлук Куп'янського району окупанти завдали ракетного удару. Ракета С-300 влучила в землю на відкритій місцевості. Частково пошкоджено 3 житлових будинки та 3 господарчих споруди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 8 квітня внаслідок обстрілу селища міського типу Дворічна загинуло двоє чоловіків 65 та 34 років.



