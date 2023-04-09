Харківщина на ранок 9 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 8 по 9 квітня 2023 року зафиксована одна пожежа, спричинена ворогом.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 9 квітня.
Пожежі, спричинена обстрілом з боку окупантів, сталася 8 квітня після п'ятої години вечора у селі Подоли Курилівської громади. Ворожий снаряд влучив на територію приватного домоволодіння. Пожежу загасили рятувальники 44-ї ДПРЧ у складі 12 осіб та 3 одиниці техніки.
Загалом добу з 8 по 9 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 28 оперативних виїздів
17 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожим обстрілом;
3 – на перевірку місця влучання ворожого снаряду;
3 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
5 – інші виїзди.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 117 одиниць вибухонебезпечних предметів.
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