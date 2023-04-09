09.04.2023 07:30 Рита Парфенова

9 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Свято Входу Господнього в Єрусалим (Вербна неділя) відзначається за тиждень до Великодня, шостої неділі Великого Посту.

Свято названо так на честь зустрічі Ісуса Христа, згідно з християнською традицією – Сина Божого, при вході до Єрусалиму тріумфальною пальмовою процесією. Оскільки пальми ростуть не скрізь, то жителі середніх та помірних широт використовують замість пальмових гілок інші рослини: у нас – вербу, у Німеччині та інших європейських країнах – вербу, ялівець, бук, грушу, яблуню.



Наші пращури у Вербну неділю, повертаючись із церкви з освяченими гілочками, легенько стібали ними один одного, примовляючи: «Не я б'ю, верба б'є». Вважалося, що це дасть здоров'я.



У цей святковий день, як і у свято Благовіщення Пресвятої Богородиці, незважаючи на Великий піст, що триває, дозволяється смакування рибних страв.

Також цього дня

У 1336 народився Тамерлан, один з відомих світових завойовників, який зіграв помітну роль в історії Середньої Азії та Кавказу.



1682 Робер де ла Саль спорудив хрест і проголосив дельту річки Міссісіпі володінням короля Франції Людовіка XIV. На честь короля територію було названо Луїзіаною.



1799 – англійський хімік Хемфрі Деві виявив анестезуючі властивості веселящого газу.



1821 – народився Шарль-П'єр Бодлер, французький поет.



1860 - французький винахідник Едуард-Леон Скотт де Мартінвілл зробив перший звукозапис, який зберігається в паризькому архіві.



1866 – закон про цивільні права надав усім жителям США, крім індіанців, рівні права.



1898 – народився Поль Робсон, афроамериканський співак, актор, громадський діяч.



1930 – у Нью-Йорку вперше продемонстровано публіці відеотелефон (відеофон). Зв'язок, встановлений між компаніями Bell Laboratories та AT&T, дозволив співрозмовникам не лише чути, а й бачити один одного.



1933 – народився Жан-Поль Бельмондо, французький актор.



1940 – вторгнення нацистської Німеччини до Норвегії та Данії. Початок Дансько-Норвезької операції під час Другої світової війни.



1962 – народився Ігор Подольчак, український художник та режисер.



1963 – Уїнстон Черчілль став першим іноземцем, якому Конгрес США присвоїв звання почесного громадянина США.



1966 – Ватиканом було офіційно скасовано так званий Індекс заборонених книг, що проіснував понад чотири століття. До нього включалися неугодні Церкви твори богословів, вчених та письменників.



1966 – народилася Синтія Ніксон, американська актриса («Секс і місто»).



1970 – Пол Маккартні заявив, що більше не співпрацюватиме з Джоном Ленноном, поклавши край існуванню «Бітлз» як групи.



1989 – американець Дуглас Енгелбарт отримав премію за винахід комп'ютерної миші.



1990 – народилася Крістен Стюарт, американська актриса, вона ж Белла Свон із гучної «Сутінкової саги».



2005 – відбулася церемонія одруження наслідного принца Великобританії, принца Уельського Чарльза та Камілли Паркер-Боулз.

Іменини відзначають:

Іван, Мотрона, Федосій, Еммануїл.



