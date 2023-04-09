09.04.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 9 квітня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Поїздки, відрядження, прогулянки та будь-які види активного відпочинку (аж до екстремальних) вітаються. А ось побут та рутинні справи можуть сильно дратувати.

Овен (21 березня – 20 квітня)

У Овна не найкращий день для навчання, розумової роботи та планування – надто багато він може наробити помилок. Якщо ж Овну все-таки доведеться попрацювати головою, краще нікому не показувати до певного часу плоди своєї праці. І тим більше не варто намагатися негайно втілити завтрашні плани в життя! Швидше за все, ці плани надто далекі від реальності: у кращому разі над ними ще працюватимуть і працюватимуть.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельцю практично нічого не треба робити для того, щоб завоювати прихильність оточуючих – вони і так будуть на його боці. У роботі, у бізнесі, у дружбі, у коханні Телець користуватиметься підвищеним попитом! Зірки радять йому витратити цей день на те, щоби налагодити нові контакти, заручитися чиєюсь підтримкою, влитися в колектив, просунути проект, попросити когось щось зробити чи не робити. Ідеї Тельця будуть виглядати привабливо, а слова – переконливо, тому він може розраховувати на потрібний результат.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Зірки надають Близнюкам хороші можливості у справах, пов'язаних із розумовою працею, обмірковуванням та плануванням. День не дуже вдалий для того, щоб почати втілювати ідеї в життя, але для того, щоб їх генерувати, підходить ідеально! Плани, продумані Близнюками, виявляться слушними і мають добрі шанси на успіх. Тож Близнюкам не варто навіть уві сні розлучатися з блокнотом і ручкою – а раптом їх осяє геніальна думка?

Рак (22 червня – 23 липня)

Сьогодні день, коли найбільший успіх у будь-яких справах Раку принесе співробітництво з оточуючими. В принципі, він може діяти і самостійно, на свій страх і ризик, проте злагоджені дії в команді дозволять йому досягти свого швидше та з найкращим результатом. Взагалі, всього найкращого Раку варто чекати від людей, які знаходяться навколо: не виключено, що хтось із них підкине цікаву думку, дасть цінну пораду чи поділиться позитивними новинами!

Лев (24 липня – 23 серпня)

Сьогодні гороскоп Лева обіцяє успіх у справах, проте «винною» у цьому буде аж ніяк не сліпа удача. Зірки наділяють Лева рішучістю, активністю та ще цілим набором якостей, які дозволять йому з успіхом долати перепони та братися практично за будь-які справи. Навіть дуже ненадійні та заплутані проекти можуть виявитися Леву по плечу. А все тому, що він точно знатиме відповідь на два питання: що треба робити і головне – як.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Зірки попереджають Діву про те, що між нею та її планами можуть стати перешкоди. Пробуксовки здатні утворюватися навіть там, де їх, здавалося б, не може бути: питання, які, як Діва думала, вже вирішені, сьогодні здатні обернутися несподіваною стороною і вимагати нових зусиль. Втім, це зовсім не означає, що її плани зазнають краху. Просто Діві доведеться витратити на виконання будь-яких завдань набагато більше часу та енергії, ніж зазвичай.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Якщо у Терезів не все вийде, то винні в цьому будуть виключно вони самі. День віщує їм хороші можливості, проте Терези можуть не повною мірою ними скористатися або взагалі пройти повз. Крім того, є ймовірність того, що Терези здатні наступити на старі граблі, повторивши помилку, яку колись вже робили. Щоб день виявився продуктивним, Терезам не слід розслаблятися. Запорука їхнього успіху – уважність у справах, енергійність та настрій на позитив.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон буде чудовим дипломатом і зможе знайти спільну мову з будь-ким – і з колегами, і з друзями, і з начальством, і навіть з незнайомими людьми. Тож якщо у нього накопичилися до якоїсь людини делікатні запитання чи претензії, зірки радять їй не відкладати розмови на другий день. Скорпіон зможе донести свої почуття та думки до співрозмовника і має всі шанси на те, що його правильно зрозуміють.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільцеві буде болісно важко довести будь-яку справу до кінця, проте ще важче йому буде за цю справу взятися: його гороскоп передбачає неуважність і розслаблення. Якщо справи вимагають від Стрільця втручання, він здатний затягувати їх до нескінченності. Встати по будильнику, не запізнитися на зустріч, зробити прибирання - всі ці звичайні справи здаватимуться Стрільцю непотрібними або вимагати невиправдано великих зусиль. Що ж, резерви організму не безмежні: зірки радять Стрільцю добре відпочити, щоб відновити і фізичні, і душевні сили.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг, швидше за все, буде повністю задоволений перебігом своїх справ – події обіцяють розвиватись так, як він і планував. Крім того, не виключені приємні сюрпризи та подарунки долі, на кшталт позачергової премії, вдалої покупки, знайомства, компліменту, закоханого погляду. Іншими словами, у Козерога навряд чи буде привід нарікати на обставини, так що він здатний буквально випромінювати позитив, щедро поділяючись своїм гарним настроєм з усіма, хто знаходиться поруч.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Зірки попереджає Водолія про те, що йому може не вистачити досвіду чи знань для вирішення якихось питань. Це може стосуватися і особистого життя, і справ, і відносин з людьми. Якщо Водолій сьогодні не зізнається у своєму невігластві, то ризикує наробити помилок. Єдиний правильний шлях – радитися з оточуючими: у роботі Водолію буде доречно запитати поради фахівця, а у побутовому конфлікті – призначити мудрого третейського суддю.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Сьогодні справи у Риб обіцяють складатися вдало навіть без особливих зусиль з їхнього боку! Це один із небагатьох днів, коли бажання Риб збігатимуться з їхніми можливостями. Не виключено, що доля порадує Риб приємним сюрпризом, романтичною зустріччю чи несподіваними грошима. Якщо ж Риби планували великий проект чи відповідальну розмову – сьогодні саме час здійснювати задумане. Девізом дня для них має стати: «Не бійся вирушати в дорогу, бійся залишатись на місці!».



