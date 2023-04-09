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09.04.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 9 квітня

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ.

фіалка

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 12%. Температура повітря +8°...+11°C (відчувається як +10°C). Вітер східний, 2 м/с. Вологість повітря 69%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 32%. Температура повітря +15°...+16°C (відчувається як +15°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 54%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 51%. Температура повітря +14°...+12°C (відчувається як +13°C). Вітер південно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 61%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • Якщо ллє дощ, то рік буде врожайний.
  • Якщо вітряно, то літо буде прохолодне.
  • Який вітер дме цього дня – такий буде і влітку.
  • Якщо погода тепла та ясна, буде добрий урожай фруктів.
  • З теплих країв продовжують повертатись птахи: вівсянки, плюгавки, чибіси.
  • Якщо чибіс летить низько - до тривалої сухої погоди; якщо він кричить звечора - до ясної погоди.
  • Якщо чайка низько літає, довго не буде дощів.

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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