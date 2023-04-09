Прогноз погоди у Харкові на 9 квітня

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 12%. Температура повітря +8°...+11°C (відчувається як +10°C). Вітер східний, 2 м/с. Вологість повітря 69%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.
Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 32%. Температура повітря +15°...+16°C (відчувається як +15°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 54%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 51%. Температура повітря +14°...+12°C (відчувається як +13°C). Вітер південно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 61%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.
Поїздки, відрядження, прогулянки та будь-які види активного відпочинку (аж до екстремальних) вітаються. А ось побут та рутинні справи можуть сильно дратувати.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ.
Свято Входу Господнього в Єрусалим (Вербна неділя) відзначається за тиждень до Великодня, шостої неділі Великого Посту.
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