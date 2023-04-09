09.04.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 9 квітня

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 12%. Температура повітря +8°...+11°C (відчувається як +10°C). Вітер східний, 2 м/с. Вологість повітря 69%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 32%. Температура повітря +15°...+16°C (відчувається як +15°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 54%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 51%. Температура повітря +14°...+12°C (відчувається як +13°C). Вітер південно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 61%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Народні прикмети

Якщо ллє дощ, то рік буде врожайний.

Якщо вітряно, то літо буде прохолодне.

Який вітер дме цього дня – такий буде і влітку.

Якщо погода тепла та ясна, буде добрий урожай фруктів.

З теплих країв продовжують повертатись птахи: вівсянки, плюгавки, чибіси.

Якщо чибіс летить низько - до тривалої сухої погоди; якщо він кричить звечора - до ясної погоди.

Якщо чайка низько літає, довго не буде дощів.



