08.04.2023 21:45 Віталій Хінєвіч
Смачні мафіни з сиром та зеленою цибулею
Страва ідеально підійде в якості закуски або легкого сніданку.
Готові мафіни можна зберігати в холодильнику в герметичному контейнері до 4 днів або у морозильній камері до 3 місяців. Про це повідомляє РЕДПОСТ.
Для приготування страви знадобляться такі інгредієнти:
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80 мл оливкової олії;
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200 гр цільнозернового борошна;
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2 чайні ложки розпушувача;
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1/2 чайної ложки харчової соди;
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1/2 чайної ложки чорного перцю;
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1/4 чайної ложки дрібної солі;
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180 мл молока;
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1/2 склянки грецького йогурту;
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1 велике яйце;
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1 чайна ложка меду;
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120 г бринзи;
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1/2 склянки дрібно нарізаної свіжої зеленої цибулі.
Крок 1
Розігрійте духову шафу до 180 градусів. Змастіть антипригарну форму для мафінів оливковою олією.
Крок 2
У середній мисці змішайте борошно, розпушувач, харчову соду, перець і сіль. У великій мисці змішайте молоко, йогурт, олію, яйце та мед. Додайте суміш борошна в молочну суміш і перемішайте, доки вона не змішається. Далі додайте бринзу і зелену цибулю.
Крок 3
Використовуючи мірку 1/4 склянки (60 мл), розділіть тісто по формах для мафінів; кожен має бути заповнений приблизно на три чверті.
Крок 4
Випікайте від 18 до 20 хвилин або поки верхівки не стануть золотисто-коричневими, а зубочистка, вставлена в центр мафіна, не виходитиме чистою.
Крок 5
Перекладіть на решітку і дайте охолонути протягом 5-10 хвилин, потім проведіть невеликою лопаткою по периметру кожного мафіну, перш ніж виймати їх із форми. Подавайте теплими.
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