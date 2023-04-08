08.04.2023 21:45 Віталій Хінєвіч

Смачні мафіни з сиром та зеленою цибулею

Страва ідеально підійде в якості закуски або легкого сніданку.

Готові мафіни можна зберігати в холодильнику в герметичному контейнері до 4 днів або у морозильній камері до 3 місяців. Про це повідомляє РЕДПОСТ.

Для приготування страви знадобляться такі інгредієнти:

80 мл оливкової олії;

200 гр цільнозернового борошна;

2 чайні ложки розпушувача;

1/2 чайної ложки харчової соди;

1/2 чайної ложки чорного перцю;

1/4 чайної ложки дрібної солі;

180 мл молока;

1/2 склянки грецького йогурту;

1 велике яйце;

1 чайна ложка меду;

120 г бринзи;

1/2 склянки дрібно нарізаної свіжої зеленої цибулі.

Крок 1

Розігрійте духову шафу до 180 градусів. Змастіть антипригарну форму для мафінів оливковою олією.

Крок 2

У середній мисці змішайте борошно, розпушувач, харчову соду, перець і сіль. У великій мисці змішайте молоко, йогурт, олію, яйце та мед. Додайте суміш борошна в молочну суміш і перемішайте, доки вона не змішається. Далі додайте бринзу і зелену цибулю.

Крок 3

Використовуючи мірку 1/4 склянки (60 мл), розділіть тісто по формах для мафінів; кожен має бути заповнений приблизно на три чверті.

Крок 4

Випікайте від 18 до 20 хвилин або поки верхівки не стануть золотисто-коричневими, а зубочистка, вставлена в центр мафіна, не виходитиме чистою.

Крок 5

Перекладіть на решітку і дайте охолонути протягом 5-10 хвилин, потім проведіть невеликою лопаткою по периметру кожного мафіну, перш ніж виймати їх із форми. Подавайте теплими.



