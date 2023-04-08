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08.04.2023  21:45   Віталій Хінєвіч

Смачні мафіни з сиром та зеленою цибулею

Страва ідеально підійде в якості закуски або легкого сніданку.

мафіни
 
Готові мафіни можна зберігати в холодильнику в герметичному контейнері до 4 днів або у морозильній камері до 3 місяців. Про це повідомляє РЕДПОСТ.
 
Для приготування страви знадобляться такі інгредієнти:
 
  • 80 мл оливкової олії;
  • 200 гр цільнозернового борошна;
  • 2 чайні ложки розпушувача;
  • 1/2 чайної ложки харчової соди;
  • 1/2 чайної ложки чорного перцю;
  • 1/4 чайної ложки дрібної солі;
  • 180 мл молока;
  • 1/2 склянки грецького йогурту;
  • 1 велике яйце;
  • 1 чайна ложка меду;
  • 120 г бринзи;
  • 1/2 склянки дрібно нарізаної свіжої зеленої цибулі.

Крок 1

Розігрійте духову шафу до 180 градусів. Змастіть антипригарну форму для мафінів оливковою олією.

Крок 2

У середній мисці змішайте борошно, розпушувач, харчову соду, перець і сіль. У великій мисці змішайте молоко, йогурт, олію, яйце та мед. Додайте суміш борошна в молочну суміш і перемішайте, доки вона не змішається. Далі додайте бринзу і зелену цибулю.

Крок 3

Використовуючи мірку 1/4 склянки (60 мл), розділіть тісто по формах для мафінів; кожен має бути заповнений приблизно на три чверті.

Крок 4

Випікайте від 18 до 20 хвилин або поки верхівки не стануть золотисто-коричневими, а зубочистка, вставлена в центр мафіна, не виходитиме чистою.

Крок 5

Перекладіть на решітку і дайте охолонути протягом 5-10 хвилин, потім проведіть невеликою лопаткою по периметру кожного мафіну, перш ніж виймати їх із форми. Подавайте теплими.
 
 

Тэги:  кулінарія, рецепт
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