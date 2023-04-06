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06.04.2023  18:11   Дмитро Колонєй

На Харківщині жінка та чоловік підірвалися на мінах

На Харківщині пролунали ще два вибухи.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова, сталися ще дві трагедії на Харківщині.  
 
  • Чоловік 57 років спалював траву на власному подвір'ї у с. Василенкове Куп'янського району та підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі.  Госпіталізований з вибуховими травмами.
  • В Ізюмі на території приватного домогосподарства підірвалася та отримала поранення 56-річна жінка. Наразі медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.
 
"Закликаю усіх бути максимально обачними. У разі виявлення будь-якого предмета схожого на вибухонебезпечний в жодному разі не чіпайте його, відійдіть на безпечну відстань та викличте спеціалістів ДСНС або повідомте Нацполіцію", - підсумував очільник ХОВА.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан підлітка, який підірвався на міні в Куп'янському районі.
 

 


Источник:   Телаграм-канал Олега Синєгубова
 Тэги:  вибух, міна, харків
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