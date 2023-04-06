06.04.2023 18:11 Дмитро Колонєй

На Харківщині жінка та чоловік підірвалися на мінах

На Харківщині пролунали ще два вибухи.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова, сталися ще дві трагедії на Харківщині.

Чоловік 57 років спалював траву на власному подвір'ї у с. Василенкове Куп'янського району та підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі. Госпіталізований з вибуховими травмами.

В Ізюмі на території приватного домогосподарства підірвалася та отримала поранення 56-річна жінка. Наразі медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

"Закликаю усіх бути максимально обачними. У разі виявлення будь-якого предмета схожого на вибухонебезпечний в жодному разі не чіпайте його, відійдіть на безпечну відстань та викличте спеціалістів ДСНС або повідомте Нацполіцію", - підсумував очільник ХОВА.



