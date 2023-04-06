06.04.2023 18:11 Дмитро Колонєй
На Харківщині жінка та чоловік підірвалися на мінах
На Харківщині пролунали ще два вибухи.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова, сталися ще дві трагедії на Харківщині.
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Чоловік 57 років спалював траву на власному подвір'ї у с. Василенкове Куп'янського району та підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі. Госпіталізований з вибуховими травмами.
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В Ізюмі на території приватного домогосподарства підірвалася та отримала поранення 56-річна жінка. Наразі медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.
"Закликаю усіх бути максимально обачними. У разі виявлення будь-якого предмета схожого на вибухонебезпечний в жодному разі не чіпайте його, відійдіть на безпечну відстань та викличте спеціалістів ДСНС або повідомте Нацполіцію", - підсумував очільник ХОВА.
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