06.04.2023 18:32 Євген Клочко

Депутатка від "ОПЗЖ" викрита на співпраці з окупантами - СБУ

Співробітники Служби безпеки України під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області викрили та затримали місцеву депутатку за співпрацю з окупантами.

Під час проведення стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області співробітники Служби безпеки України викрили депутатку Великобурлуцької селищної ради від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" на співпраці з окупантами. Жінка, яка є мешканкою Куп'янського району, згодилася обійняти посаду, пов'язану із виконанням організаційно-розпорядчих функцій у незаконних органах окупаційної влади. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив речник управління Служби беспеки України в Харківській області Владислав Абдула, передає РЕДПОСТ

За даними слідства, депутатка призначена на посаду "в.о. помічника начальника Великобурлуцького територіального управління Тимчасової цивільної адміністрації Куп'янського району Харківської області" з серпня 2022 року.

Жінка, використовуючи свої посадові повноваження, приймала участь у нарадах керівництва окупаційної адміністрації та впроваджувала рішення незаконної влади на території свого села, організовувала збори місцевих мешканців. Після деокупації району, депутатка залишилася у селі, сподіваючись уникнути покарання, проте була виявлена оперативниками СБУ та затримана.

За матеріалами СБУ депутатці повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі їй обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Раніше РЕДПОСТ писав, що депутатка з Харківщини займалась «приєднанням» регіону до рф.



