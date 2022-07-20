20.07.2022 17:19 Василь Голосний

Харків під доглядом комунальників навіть під час війни, але вандали додають роботи (фото)

Харківські комунальники на набережній очищають гранітний парапет від написів вандалів, прибирають алеї, упорядковують клумби та місця відпочинку.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ



"У сквері митрополита Никодима проводиться прибирання, доглядаємо за квітами, клумбами, вириваємо бур'ян, очищаємо стовпчики від написів, які понамальовували... не знаю хто. Ми тут наводимо порядок, стежимо за чистотою, щоб було чисто, красиво" - розповідає працівниця СКП "Харківзеленбуд" Вікторія. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ"У сквері митрополита Никодима проводиться прибирання, доглядаємо за квітами, клумбами, вириваємо бур'ян, очищаємо стовпчики від написів, які понамальовували... не знаю хто. Ми тут наводимо порядок, стежимо за чистотою, щоб було чисто, красиво" - розповідає працівниця СКП "Харківзеленбуд" Вікторія.

"По всій набережній 20 стовпчиків уже очистили. Потихенько стираємо це все, чистимо. Хотілося б сказати, що це неповага - псувати чистоту нашого міста. Більше не робіть так! Це дуже важко віддерти” - звертається до невідомих "графітчиків" Олена, працівниця СКП "Харківзеленбуд".

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