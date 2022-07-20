Харків під доглядом комунальників навіть під час війни, але вандали додають роботи (фото)

Харківські комунальники на набережній очищають гранітний парапет від написів вандалів, прибирають алеї, упорядковують клумби та місця відпочинку.
Якщо ваші справи йдуть за планом – чудово. Якщо ж намітилося пробуксування, виявите гнучкість і замість того, щоб стукати в закриті двері, шукайте потайні дверцята.
У Харкові хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Ввечері, можливо, пройде сильний дощ.
Для ласунів день пройде під девізом "I cake you", що означає "Я прийду до тебе з тортом".
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