Окупантам не доплачують та гребуть у армію всіх (відео)

Про це - у новому перехопленні військової розвідки.
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУР МО України, загарбники у перехопленій телефонній розмові обговорюють ситуацію в підрозділі.
Один з них скаржиться, що замість обіцяних трьохсот тисяч рублів, реально платять сто п’ятдесят. Також розповідає про нове «поповнення»: «Прийшли дві баби бухі. Кажуть, ми поїдемо. Їм кажуть, ким ви будете? Вони кажуть кухарями. Все, їх записали. Гребуть всіх підряд. Аби сказав – поїду. Ми сюди їхали, нас було 670. Зараз 150-147».
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Якщо ваші справи йдуть за планом – чудово. Якщо ж намітилося пробуксування, виявите гнучкість і замість того, щоб стукати в закриті двері, шукайте потайні дверцята.
У Харкові хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Ввечері, можливо, пройде сильний дощ.
Для ласунів день пройде під девізом "I cake you", що означає "Я прийду до тебе з тортом".
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