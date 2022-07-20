20.07.2022 17:41 Дмитрий Колоней

Окупантам не доплачують та гребуть у армію всіх (відео)

Про це - у новому перехопленні військової розвідки.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУР МО України, загарбники у перехопленій телефонній розмові обговорюють ситуацію в підрозділі.

Один з них скаржиться, що замість обіцяних трьохсот тисяч рублів, реально платять сто п’ятдесят. Також розповідає про нове «поповнення»: «Прийшли дві баби бухі. Кажуть, ми поїдемо. Їм кажуть, ким ви будете? Вони кажуть кухарями. Все, їх записали. Гребуть всіх підряд. Аби сказав – поїду. Ми сюди їхали, нас було 670. Зараз 150-147».