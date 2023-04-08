08.04.2023 11:50 Віталій Хінєвіч

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 8 квітня

За добу офіційно зареєстровано 93 випадки зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланнмя на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 152 випадкИ зараження коронавірусом.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 319 214 осіб. Одужало 310 217 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1654 особи. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 7 квітня.



