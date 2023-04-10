На Харківщині чоловік постраждав внаслідок пожежі

Постараждалого госпіталізували до лікарні.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Харківській області, пожежа сталася 9 квітня. О 23:49 рятувальникам надійшов виклик про спалах господарської будівлі на вулиці Бекетова, 10 у місті Вовчанськ, Чугуївському районі.
За попередньою інформацією, причиною пожежі стало джерело запалення вогневої дії. Площа загоряння становила 50 квадратних метрів.
На місце події було направлено два оперативні пожежно-рятувальні підрозділи, які зуміли локалізувати вогонь вже о 00:25. Остаточну ліквідацію пожежі було проведено о 02:50.
Внаслідок інциденту постраждав власник будинку, чоловік 1952 року народження, який отримав опіки 1-2 ступенів тіла та був госпіталізований до опікового відділення 4-ї обласної лікарні.
Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу з 9 по 10 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 34 оперативних виїзди.
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