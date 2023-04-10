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10.04.2023  08:52   Рита Парфенова

Обстріли Харківщини: поранена цивільна, спалахнула лісова пожежа

За останні 24 години, на прикордонних та прифронтових населених пунктах Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області, сталися обстріли з боку ворога.

обстріл
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Внаслідок обстрілу села Курилівка Куп'янського району щонайменше 15 приватних будинків було пошкоджено, а в селі Петропавлівка житловий будинок було зруйновано.

Також, внаслідок мінометного обстрілу села Караїчне Вовчанської громади Чугуївського району, 36-річний мирний житель отримав поранення та був госпіталізований у тяжкому стані.

Крім того, через попадання з РСЗВ "Град" на територію лісу в районі села Подоли Куп'янського району сталася лісова пожежа.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу з 9 по 10 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 34 оперативних виїзди.

 


Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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