10.04.2023 09:20 Рита Парфенова

ДСНС розмінувала понад 4 га території в Харківській області: знешкоджено 99 вибухових предметів та боєприпасів

Протягом доби 9 квітня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 99 вибухових предметів.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

Протягом останньої доби, 9 квітня, рятувальники ДСНС виконали обстеження площі біля 4,25 га в Харківському, Ізюмському, Куп'янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, а також 3 км ліній електропередач.

За допомогою 27 піротехнічних розрахунків ДСНС, в яких були задіяні 136 саперів та 52 одиниці техніки, було виявлено та безпечно знешкоджено 99 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.



Загалом з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 2059,6 га території, 260 км автомобільних доріг, 1009,7 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 55 тис. 951 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у селі Сніжківка Ізюмського району на території приватного домоволодіння 38-річний чоловік в городі наступив на міну «пелюстку». Внаслідок вибуху він отримав осколкові поранення різного ступеня важкості. Його було доставлено до міської лікарні.



