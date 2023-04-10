10.04.2023 09:58 Рита Парфенова

Харківщина під вогнем: 13 мирних селищ постраждали від ударів ворога

Протягом доби з 9 по 10 квітня 2023 року 13 населених пунктів Харківської області постраждали від ворожих обстрілів.

Про це пише РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Противник вчинив обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури населених пунктів за допомогою реактивних систем залпового вогню. Це призвело до пошкоджень об'єктів цивільної інфраструктури в містах Куп'янськ на Харківщині та Дружківка на Донеччині, а також до поранень серед мирних мешканців та пошкоджень житлових будівель.



Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів залишається високою на всій території України.



На Слобожанському напрямку оперативна обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Ворог продовжує зберігати військову присутність на прикордонних з Україною районах Бєлгородської області.



Протягом останньої доби на Слбожанському напрямку були обстріли населених пунктів Ветеринарне, Козача Лопань, Мала Данилівка, Гатище, Устинівка, Мілове, Великий Бурлук та Тополі з боку противника. Також націлили обстріли на населені пункти Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Першотравневе на Куп'янському напрямку.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за останні 24 години, на прикордонних та прифронтових населених пунктах Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області, сталися обстріли з боку ворога.



