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10.04.2023  10:29   Євген Клочко

Вбивство в селі Маяк на Харківщині: поліція затримала підозрюваного

Поліція Золочівської територіальної громади разом з кримінальною поліцією здійснили розшук вбивці на Харківщині.

Вбивство в селі Маяк на Харківщині: поліція затримала підозрюваного
 
Вночі 9 квітня, до чергової частини відділення поліції № 2 Богодухівського району ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про знайдений труп чоловіка з ножовими пораненнями в будинку на вулиці Трудова в селі Маяк. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на офіційну сторінку у Facebook поліцейських офіцерів громад у Харківській області.
 
За даними правоохоронців, на місці події було встановлено особу потерпілого. Ним виявився 54-річний місцевий житель. Тіло вбитого було направлено на судово-медичну експертизу для визначення причини смерті.
 
Правоохоронці провели огляд місця події та затримали 63-річного підозрюваного за умисне вбивство під час конфлікту з потерпілим.
 
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ повідомляв, що чоловік у Харківській області напав на знайомого з ножем.

Источник:   Поліцейські офіцери громад в Харківській області
 Тэги:  вбивство, ножові поранення
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