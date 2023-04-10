10.04.2023 10:29 Євген Клочко

Вбивство в селі Маяк на Харківщині: поліція затримала підозрюваного

Поліція Золочівської територіальної громади разом з кримінальною поліцією здійснили розшук вбивці на Харківщині.

Вночі 9 квітня, до чергової частини відділення поліції № 2 Богодухівського району ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про знайдений труп чоловіка з ножовими пораненнями в будинку на вулиці Трудова в селі Маяк. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на офіційну сторінку у Facebook поліцейських офіцерів громад у Харківській області.

За даними правоохоронців, на місці події було встановлено особу потерпілого. Ним виявився 54-річний місцевий житель. Тіло вбитого було направлено на судово-медичну експертизу для визначення причини смерті.

Правоохоронці провели огляд місця події та затримали 63-річного підозрюваного за умисне вбивство під час конфлікту з потерпілим.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.



