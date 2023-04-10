Вбивство в селі Маяк на Харківщині: поліція затримала підозрюваного

Поліція Золочівської територіальної громади разом з кримінальною поліцією здійснили розшук вбивці на Харківщині.
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Сьогодні гороскоп переповнений флюїдами підвищеної суспільної активності. Весь день і оточуючі, і ви відчуватимете непереборне бажання втрутитися в чужі справи, навіть якщо про це ніхто не просить.
Небо у Харкові цього дня буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів.
10 квітня у різних країнах світу відзначається чергове сімейне свято – День братів та сестер.
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