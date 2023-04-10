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10.04.2023  10:49   Рита Парфенова

COVID-19 у Харкові: Оновлені дані про нові випадки на 10 квітня

За добу офіційно зареєстровано 23 випадки зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланнмя на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 44 випадки зараження коронавірусом. 

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 319 336 осіб. Одужало 310 278 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1714 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.

Діагноз «коронавірус» фіксували у п'яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 32 осіб (із них 23 – мешканці міста Харкова). 6 позитивних результатів зареєстровано в Ізюмському, 4 – у Чугуївському, по 1 – у Богодухівському та Лозівському районах області

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 9 квітня.

 


Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавірус, харків
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