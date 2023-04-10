10.04.2023 11:06 Рита Парфенова

Наслідки військової агресії рф: Житель Харківщини отримав тяжке поранення (фото)

Протягом доби 9 квітня 2023 року не тільки майно, а й життя місцевих мешканців Харківщини постраждало від військової агресії російської федерації.

Як повідомили РЕДПОСТ у відділі комунікації Поліції Харківської області, в Куп'янського районі, в селах Курилівка, Кучерівка та Петропавлівка, приватні будинки та господарчі споруди пошкоджені внаслідок обстрілів.



У селі Караїчне Чугуївського району 36-річний цивільний чоловік отримав поранення в результаті обстрілу. Його тяжко поранено, і було доставлено до лікарні для надання медичної допомоги. Життєві функції потерпілого залишаються в тяжкому стані.



Для встановлення обставин цього випадку на місці події працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. Їхні дії були спрямовані на збір доказів і дослідження місця події з метою встановлення відповідальних за цей напад.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 9 по 10 квітня 2023 року 13 населених пунктів Харківської області постраждали від ворожих обстрілів.



