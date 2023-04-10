Наслідки військової агресії рф: Житель Харківщини отримав тяжке поранення (фото)

Протягом доби 9 квітня 2023 року не тільки майно, а й життя місцевих мешканців Харківщини постраждало від військової агресії російської федерації.
Як повідомили РЕДПОСТ у відділі комунікації Поліції Харківської області, в Куп'янського районі, в селах Курилівка, Кучерівка та Петропавлівка, приватні будинки та господарчі споруди пошкоджені внаслідок обстрілів.
У селі Караїчне Чугуївського району 36-річний цивільний чоловік отримав поранення в результаті обстрілу. Його тяжко поранено, і було доставлено до лікарні для надання медичної допомоги. Життєві функції потерпілого залишаються в тяжкому стані.
Для встановлення обставин цього випадку на місці події працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. Їхні дії були спрямовані на збір доказів і дослідження місця події з метою встановлення відповідальних за цей напад.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 9 по 10 квітня 2023 року 13 населених пунктів Харківської області постраждали від ворожих обстрілів.
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