10.04.2023 11:25 Василь Голосний

Відомий український музичний гурт став амбасадором штурмової бригади Нацгвардії (фото)

У Харкові відбулося підписання Меморандуму про амбасадорство між 3 бригадою оперативного призначення Національної гвардії України та музичним гуртом «PROBASS ∆ HARDI».



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ



Меморандум підписаний для організації співпраці між бригадою та гуртом «PROBASS ∆ HARDI» задля допомоги в організації національно-патріотичного виховання, розкриття української ідентичності в інформаційному просторі та висвітлення місії, задач та функцій бригади «Спартан» Національної гвардії України, повідомляє Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТМеморандум підписаний для організації співпраці між бригадою та гуртом «PROBASS ∆ HARDI» задля допомоги в організації національно-патріотичного виховання, розкриття української ідентичності в інформаційному просторі та висвітлення місії, задач та функцій бригади «Спартан» Національної гвардії України, повідомляє РЕДПОСТ

Меморандум підписали полковник Вадим Гладков, командир 3 бригади оперативного призначення Національної гвардії України та Артем Ткаченко (PROBASS), фронтмен гурту «PROBASS ∆ HARDI».

Після підписання Меморандуму відбувся концерт гурту «PROBASS ∆ HARDI».

Довідка: 3-тя бригада оперативного призначення від початку повномасштабноі‌ віи‌ськовоі‌ aгpecіі‌ росіи‌ськоі‌ федераціі‌ проти Украі‌ни гідно відбила спроби противника прорватися до Харкова, брала участь в операціі‌ зі звільнення Малоі‌ Рогані, Руської Лозової, Циркунів та Кутузівки у взаємодіі‌ з підрозділами Зброи‌них Сил Украі‌ни. Виконувала бойові завдання в районі Соледару та Бахмуту. Продовжує мужньо боронити Україну на найважчих напрямках фронту.

Візитівкою гурту PROBASS∆HARDI у світі став трек «Доброго вечора, ми з України». Після російського військового вторгнення у 2022 році трек облетів весь світ та став символом незламності України. Наразі він зібрав вісімнадцять мільйонів переглядів. На початку повномасштабної війни гурт хотів поставити творчість на паузу, але побачивши як музика підтримує військових, волонтерів та біженців, вирішили робити все для перемоги за допомогою пісень. Згодом з'явилися треки «Настане День» та «Козаки Йдуть». Гурт їздить з благодійними концертами, збираючи допомогу для ЗСУ та біженців по Україні та Європі.

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