10.04.2023 11:30 Віталій Хінєвіч

В Україні стало простіше перевіритись на ВІЛ

За допомогою спеціального сайту можна оцінити власні ризики щодо ВІЛ, а також дізнатися про можливості безоплатного та конфіденційного тестування.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що пройти діагностику можна навіть вдома, замовивши доставку орального тесту поштою. Таку опцію надають в неурядових організаціях.

У лаконічній та зрозумілій формі на сайті наведені відповіді на важливі запитання: «Чому ВІЛ стосується саме мене?», «Як дізнатися свій статус?», «Що робити далі?». На сайті наведений простий алгоритм дій і запропоновані різні варіанти, як і де швидко та зручно пройти безоплатне тестування.

Також можливо знайти найближчий пункт тестування на карті, перейти у спеціальний чат-бот у Telegram , зателефонувати на «гарячу лінію» з питань ВІЛ/СНІД або замовити тест поштою – для себе і близьких.

Незалежно від того, який маршрут обрали, незмінними залишаються:

конфіденційність – ніхто не дізнається про ваш статус без вашої згоди;

безоплатність – ані за тест, ані за послуги тестування платити не доведеться;

швидкість – очікування результату в середньому займає 15 хвилин.

«Завдяки досягненням сучасної медицини та використанню антиретровірусних препаратів для лікування ВІЛ-інфекції, людина з ВІЛ може жити повноцінне довге, щасливе і здорове життя. Але для цього передусім потрібно знати свій статус і, як мінімум раз на рік, оновлювати цю інформацію – проходити тестування. Перевірятись і знати – в сотні разів безпечніше, ніж уникати цього питання.

Крім того, знання ВІЛ-статусу – не лише прояв турботи про своє здоров’я, а й справжнє піклування про людей, з якими ви контактуєте»,- зазначили у МОЗ.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу офіційно зареєстровано 23 випадки зараження коронавірусом у Харкові.



