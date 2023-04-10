10.04.2023 11:50 Віталій Хінєвіч

Російські військові, що пограбували будинок у Харківській області, стали об’єктом спецрозслідування

З будинку окупанти викрали ноутбуки, планшети, ігрову приставку, телевізор, пральну машинку, смарт-годинник, мобільні телефони, велосипеди та автомобіль. Загальна вартість вкраденого сягає більше 1 млн гривень.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Як повідомлялось раніше, під час окупації села Циркуни Харківського району дев‘ять військовослужбовців країни-агресора обікрали один з приватних будинків. Солдати проникли на територію домоволодіння, перед цим зламавши металеві ворота ломом та кувалдою і викрали майно.

На викрадені телефони та планшети російські військові влаштували собі «фотосесії» на подвір’ї та у кімнатах будинку. Також знімали цинічні відеоролики, на яких хизувались, як користувались речами власника та розпивали алкогольні напої.

Ухвалу про проведення спеціального досудового розслідування винесено слідчим суддею Київського районного суду міста Харкова.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.

Довідково: відповідно до положень ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочину, вчиненого підозрюваним, стосовно якого уповноваженим органом прийнято рішення про передачу його для обміну як військовополоненого, та такий обмін відбувся.

Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.



