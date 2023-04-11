11.04.2023 21:57 Дмитро Колонєй
Готуємо смачні маленькі сирні паски
Один із найпростіших, але смачних рецептів пасок
Як пише РЕДПОСТ
, у цьому рецепті тісто замішується просто, довго з ним возитися не потрібно.
Маленькі сирні паски
Продукти
Для тіста:
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Сир - 200 г
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Яйця – 2 шт.
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Молоко – 200 мл
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Олія вершкове - 50 г
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Дріжджі сухі – 2 ч. л.
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Цукор - 100-150 г
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Сіль – 1/2 ч. л.
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Борошно - 550-600 г
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Родзинки - 100 г
Для глазурі:
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Яєчний білок – 2 шт.
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Цукрова пудра – 200 г
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Сік лимона – 1 ст. л.
Покроковий рецепт приготування
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Розчинити в теплому молоці дріжджі.
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Змішати в мисці сир, яйця, сіль, цукор, розтоплене вершкове масло.
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Додати цю суміш у молоко з дріжджами.
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Змішати борошно з промитими та обсушеними родзинками.
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Поступово всипати борошно і замісити тісто.
-
Вимісити тісто на присипаній борошном поверхні.
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Накрити тісто рушником і дати підійти в теплому місці близько 1,5 години.
-
Обім'яти тісто і дати знову підійти близько 40 хвилин.
-
Розробити тісто на шматочки, викласти в змащені рослинною олією форми.
-
Залишити на столі, щоб тісто піднялося.
-
Випікати сирні паски в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів, близько 20 хвилин.
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Вийняти і дати охолонути.
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Збити білок, додавши частинами цукрової пудри. Додати сік лимона.
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Занурити паски в глазур і посипати посипанням.
Смачного!
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