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11.04.2023  21:57   Дмитро Колонєй

Готуємо смачні маленькі сирні паски

Один із найпростіших, але смачних рецептів пасок

Як приготувати маленькі сирні паски
 
Як пише РЕДПОСТ, у цьому рецепті тісто замішується просто, довго з ним возитися не потрібно.
 

Маленькі сирні паски

 

Продукти

 

Для тіста:

 

  • Сир - 200 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Молоко – 200 мл
  • Олія вершкове - 50 г
  • Дріжджі сухі – 2 ч. л.
  • Цукор - 100-150 г
  • Сіль – 1/2 ч. л.
  • Борошно - 550-600 г
  • Родзинки - 100 г

Для глазурі:

 

  • Яєчний білок – 2 шт.
  • Цукрова пудра – 200 г
  • Сік лимона – 1 ст. л.

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Розчинити в теплому молоці дріжджі.
  2. Змішати в мисці сир, яйця, сіль, цукор, розтоплене вершкове масло.
  3. Додати цю суміш у молоко з дріжджами.
  4. Змішати борошно з промитими та обсушеними родзинками.
  5. Поступово всипати борошно і замісити тісто.
  6. Вимісити тісто на присипаній борошном поверхні.
  7. Накрити тісто рушником і дати підійти в теплому місці близько 1,5 години.
  8. Обім'яти тісто і дати знову підійти близько 40 хвилин.
  9. Розробити тісто на шматочки, викласти в змащені рослинною олією форми.
  10. Залишити на столі, щоб тісто піднялося.
  11. Випікати сирні паски в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів, близько 20 хвилин.
  12. Вийняти і дати охолонути.
  13. Збити білок, додавши частинами цукрової пудри. Додати сік лимона.
  14. Занурити паски в глазур і посипати посипанням.
Смачного!
 
 

 


Тэги:  рецепт, паска, великдень, сир, свято
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