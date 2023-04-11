У Харкові розквітла форзиція (фото)

У ці дні у Харкові розквітла форзиція - кущі з красивими жовтими квітами.
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Ця рослина - звичайний гість весняних садів і парків, який своїми квітами прикрашає середину квітня та першу половину травня.
Цей період - ідеальний час для прогулянок у парках та на набережних, де можна помилуватись чудовим виглядом цієї красивої рослини.
Запрошуємо всіх прихильників природи та краси приєднатись до цього свята життя і насолодитись прекрасним цвітінням форзиції у Харкові.
Сьогодні все, посіяне раніше, обіцяє дати свої сходи, тож на тих, хто довго й уперто йшов до своєї мрії, можуть чекати приємні сюрпризи.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Сьогодні Міжнародний День визволення в'язнів концтаборів. 11 квітня 1945 року в'язні Бухенвальда підняли повстання, внаслідок якого табір було ліквідовано повсталими.
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