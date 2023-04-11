11.04.2023 21:10

У Харкові розквітла форзиція (фото)

У ці дні у Харкові розквітла форзиція - кущі з красивими жовтими квітами.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ



Ця рослина - звичайний гість весняних садів і парків, який своїми квітами прикрашає середину квітня та першу половину травня.

Цей період - ідеальний час для прогулянок у парках та на набережних, де можна помилуватись чудовим виглядом цієї красивої рослини.

Запрошуємо всіх прихильників природи та краси приєднатись до цього свята життя і насолодитись прекрасним цвітінням форзиції у Харкові.

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