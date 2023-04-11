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11.04.2023  20:36   Дмитро Колонєй

У Харкові встановлені десятки пожежних гідрантів

Про це поінформували у КП «Харківводоканал».

Встановлені десятки пожежних гідрантів у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківводоканал», з початку року встановили 86 нових пожежних гідрантів. 
 
Зокрема, 26 з них знаходяться у Слобідському районі. За словами начальника районної служби зовнішніх водопровідних мереж Олексія Мацюка, заходи з ремонту, заміни та встановлення пожежних гідрантів реалізуються спільно з представниками Головного управління ДСНС України в Харківській області.
 
Встановлені десятки пожежних гідрантів у Харкові
 
«Під час обстеження оглядових колодязів обов'язково перевіряються пожежні гідранти. Усі несправності усуваємо в найкоротші терміни, адже ці джерела водопостачання незамінні при гасінні пожеж у багатоповерхових будинках, для поповнення запасу води в пожежному автомобілі», - зазначив Олексій Мацюк.
 
За його словами, на балансі підприємства знаходиться понад 6,5 тис. пожежних гідрантів. Їх обслуговування - одне з найбільш відповідальних завдань ремонтників КП «Харківводоканал». У пріоритеті - пожежні гідранти, які розташовані у місцях масового скупчення людей.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники активно відновлюють водоводи.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  комунальники, гідранти, харків
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