11.04.2023 20:36 Дмитро Колонєй

У Харкові встановлені десятки пожежних гідрантів

Про це поінформували у КП «Харківводоканал».

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Харківводоканал», з початку року встановили 86 нових пожежних гідрантів.

Зокрема, 26 з них знаходяться у Слобідському районі. За словами начальника районної служби зовнішніх водопровідних мереж Олексія Мацюка, заходи з ремонту, заміни та встановлення пожежних гідрантів реалізуються спільно з представниками Головного управління ДСНС України в Харківській області.

«Під час обстеження оглядових колодязів обов'язково перевіряються пожежні гідранти. Усі несправності усуваємо в найкоротші терміни, адже ці джерела водопостачання незамінні при гасінні пожеж у багатоповерхових будинках, для поповнення запасу води в пожежному автомобілі», - зазначив Олексій Мацюк.

За його словами, на балансі підприємства знаходиться понад 6,5 тис. пожежних гідрантів. Їх обслуговування - одне з найбільш відповідальних завдань ремонтників КП «Харківводоканал». У пріоритеті - пожежні гідранти, які розташовані у місцях масового скупчення людей.



