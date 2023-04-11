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11.04.2023  20:00   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов обговорив співпрацю Харкова із Словенією

Мер Ігор Терехов зустрівся з Надзвичайним та Повноважним Послом Республіки Словенія в Україні Томажом Менціном.


Ігор Терехов обговорив співпрацю Харкова із Словенією
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов та Посол Республіки Словенія в Україні Томаж Менцін обмінялися думками щодо подальшої співпраці, обговорили гуманітарну та безпекову ситуацію в Харкові, а також висловили готовність працювати над проєктами з відновлення пошкоджених окупантами обʼєктів.
 
Міський голова подякував народу Словенії за підтримку Харкова під час війни та розповів членам делегації про поточні проблеми в місті, повʼязані з агресією Росії.
 
«Я вдячний вашому народу та керівництву вашої держави за вагому допомогу Харкову впродовж повномасштабної війни. Ви дійсно підтримували нас не словами, а справами», - зазначив Ігор Терехов.
 
За словами Томажа Манціна, Словенія вже понад рік розробляє план допомоги Україні та, зокрема, Харкову. 
 
Обговорили співпрацю мер Харкова Ігор Терехов та Посол Словеніі в Україні Томаж Менцін
 
«Українці та харківʼяни не самі. Ми готові обговорювати пропозиції, чим можемо допомогти, і націлені працювати з Харковом над його відбудовою», - зазначив посол.
 
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, словенія, харків
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