11.04.2023 20:00 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов обговорив співпрацю Харкова із Словенією

Мер Ігор Терехов зустрівся з Надзвичайним та Повноважним Послом Республіки Словенія в Україні Томажом Менціном.



Ігор Терехов обговорив співпрацю Харкова із Словенією



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов та Посол Республіки Словенія в Україні Томаж Менцін обмінялися думками щодо подальшої співпраці, обговорили гуманітарну та безпекову ситуацію в Харкові, а також висловили готовність працювати над проєктами з відновлення пошкоджених окупантами обʼєктів.

Міський голова подякував народу Словенії за підтримку Харкова під час війни та розповів членам делегації про поточні проблеми в місті, повʼязані з агресією Росії.

«Я вдячний вашому народу та керівництву вашої держави за вагому допомогу Харкову впродовж повномасштабної війни. Ви дійсно підтримували нас не словами, а справами», - зазначив Ігор Терехов.

За словами Томажа Манціна, Словенія вже понад рік розробляє план допомоги Україні та, зокрема, Харкову.

«Українці та харківʼяни не самі. Ми готові обговорювати пропозиції, чим можемо допомогти, і націлені працювати з Харковом над його відбудовою», - зазначив посол.



