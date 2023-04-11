11.04.2023 20:00 Дмитро Колонєй
Ігор Терехов обговорив співпрацю Харкова із Словенією
Мер Ігор Терехов зустрівся з Надзвичайним та Повноважним Послом Республіки Словенія в Україні Томажом Менціном.
Ігор Терехов обговорив співпрацю Харкова із Словенією
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов та Посол Республіки Словенія в Україні Томаж Менцін обмінялися думками щодо подальшої співпраці, обговорили гуманітарну та безпекову ситуацію в Харкові, а також висловили готовність працювати над проєктами з відновлення пошкоджених окупантами обʼєктів.
Міський голова подякував народу Словенії за підтримку Харкова під час війни та розповів членам делегації про поточні проблеми в місті, повʼязані з агресією Росії.
«Я вдячний вашому народу та керівництву вашої держави за вагому допомогу Харкову впродовж повномасштабної війни. Ви дійсно підтримували нас не словами, а справами», - зазначив Ігор Терехов.
За словами Томажа Манціна, Словенія вже понад рік розробляє план допомоги Україні та, зокрема, Харкову.
«Українці та харківʼяни не самі. Ми готові обговорювати пропозиції, чим можемо допомогти, і націлені працювати з Харковом над його відбудовою», - зазначив посол.
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