12.04.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 12 квітня

Весь день у Харкові буде хмарним. Удень очікується дощ. Ввечері він повинен послабшати.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 44%. Температура повітря +10°...+11°C (відчувається як +10°C). Вітер східний, 8 м/с. Вологість повітря 63%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 89%. Температура повітря +11°...+11°C (відчувається як +10°C). Вітер східний, 8 м/с. Вологість повітря 80%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 71%. Температура повітря +11°...+10°C (відчувається як +9°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 80%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.

Народні прикмети

12 квітня в давнину спостерігали за птахами: якщо дикі качки прилітали жирні - весна буде холодною і довгою; а якщо раптово закінчувалась тяга вальдшнепів - слід чекати скорого похолодання чи снігу.

Перелітні птахи летять високо — весна та осінь будуть дощовими.

Якщо бджоли вилітають із вуликів, це означає, що весна прийшла і остаточно встановилося тепло.

Кульбаби зацвіли — літо буде коротким.



