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12.04.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 12 квітня

Весь день у Харкові буде хмарним. Удень очікується дощ. Ввечері він повинен послабшати.

Харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 44%. Температура повітря +10°...+11°C (відчувається як +10°C). Вітер східний, 8 м/с. Вологість повітря 63%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 89%. Температура повітря +11°...+11°C (відчувається як +10°C). Вітер східний, 8 м/с. Вологість повітря 80%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 71%. Температура повітря +11°...+10°C (відчувається як +9°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 80%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • 12 квітня в давнину спостерігали за птахами: якщо дикі качки прилітали жирні - весна буде холодною і довгою; а якщо раптово закінчувалась тяга вальдшнепів - слід чекати скорого похолодання чи снігу.
  • Перелітні птахи летять високо — весна та осінь будуть дощовими.
  • Якщо бджоли вилітають із вуликів, це означає, що весна прийшла і остаточно встановилося тепло.
  • Кульбаби зацвіли — літо буде коротким.

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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