Прогноз погоди у Харкові на 12 квітня

Весь день у Харкові буде хмарним. Удень очікується дощ. Ввечері він повинен послабшати.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 44%. Температура повітря +10°...+11°C (відчувається як +10°C). Вітер східний, 8 м/с. Вологість повітря 63%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 89%. Температура повітря +11°...+11°C (відчувається як +10°C). Вітер східний, 8 м/с. Вологість повітря 80%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 71%. Температура повітря +11°...+10°C (відчувається як +9°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 80%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.
Гороскоп віщує удачу тим, хто рішуче діє, наділяє енергійністю, вірою в себе та удачливістю, тому розумно скористатися цим і перейти від слів до діла.
Весь день у Харкові буде хмарним. Удень очікується дощ. Ввечері він повинен послабшати.
12 квітня весь світ відзначає День авіації та космонавтики – пам'ятну дату, присвячену першому польоту людини в космос.
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