19.04.2023 21:15 Дмитро Колонєй

У Харкові продовжують боротися із корупцією

Мер Харкова Ігор Терехов підписав меморандум про співпрацю міськради з громадською організацією «Інститут законодавчих ідей».



У Харкові продовжують боротися із корупцією



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, підписаний мером Харкова Ігорем Тереховим Меморандум передбачає проведення незалежної громадської антикорупційної експертизи проєктів нормативних рішень міської ради та відповідного навчання підрозділу уповноважених з питань запобігання корупції.

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«Ми максимально націлені на викорінення корупції, оскільки зараз дуже важливо економити бюджетні кошти. Після війни буде велика конкуренція між містами за відбудову, і інвестор прийде туди, де будуть надані прозорі умови для роботи», - підкреслив Ігор Терехов.

І нагадав, що виконком міськради вже ухвалив рішення, яким зобов‘язав усі організації, які проводять капітальні ремонти на суму понад 100 тис. грн, проводити експертизу проєкту в органах, які підпорядковані Міністерству юстиції України. Також наприкінці лютого було утворене КП «Централізована закупівельна організація Харківської міської ради», діяльність якого має саме антикорупційну спрямованість.



