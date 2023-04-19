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19.04.2023  21:15   Дмитро Колонєй

У Харкові продовжують боротися із корупцією

Мер Харкова Ігор Терехов підписав меморандум про співпрацю міськради з громадською організацією «Інститут законодавчих ідей».


У Харкові продовжують боротися із корупцією
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, підписаний мером Харкова Ігорем Тереховим Меморандум передбачає проведення незалежної громадської антикорупційної експертизи проєктів нормативних рішень міської ради та відповідного навчання підрозділу уповноважених з питань запобігання корупції.
 
«Ми максимально націлені на викорінення корупції, оскільки зараз дуже важливо економити бюджетні кошти. Після війни буде велика конкуренція між містами за відбудову, і інвестор прийде туди, де будуть надані прозорі умови для роботи», - підкреслив Ігор Терехов. 
 
Боротися із корупцією продовжують у Харкові
 
І нагадав, що виконком міськради вже ухвалив рішення, яким зобов‘язав усі  організації, які проводять капітальні ремонти на суму понад 100 тис. грн, проводити експертизу проєкту в органах, які підпорядковані Міністерству юстиції України. Також наприкінці лютого було утворене КП «Централізована закупівельна організація Харківської міської ради», діяльність якого має саме антикорупційну спрямованість.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про створення привабливих умов для інвесторів у Харкові.

 


Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, меморандум, харків, корупція
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