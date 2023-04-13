13.04.2023 20:31 Дмитро Колонєй

У Харкові створять привабливі умови для інвесторів

Про це мер Харкова Ігор Терехов заявив під час відкритого діалогу «Оптимізація адміністративно-територіального устрою та його вплив на територіальну організацію і адміністрування виборів», який провели у місті.



У Харкові створять привабливі умови для інвесторів



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, захід відбувся за участі членів профільного комітету ВР України, представників державних органів, органів місцевого самоврядування, вітчизняних і міжнародних експертів.

На ньому були обговорені основні виклики, обумовлені військовою агресією рф проти України, у сферах діяльності місцевого самоврядування. Зокрема, Харківський міський голова Ігор Терехов наголосив на необхідності завершення процесу децентралізації. Також мер порушив питання компенсаційних виплат харків’янам за зруйноване житло та відзначив важливість відповідного закону, підписаного Президентом України.

Також Ігор Терехов звернув увагу на необхідність залучення інвестицій до Харкова як до прикордонної громади. За словами мера, Харків готовий конкурувати з іншими містами та наполегливо працюватиме над створенням привабливих умов для інвесторів.



