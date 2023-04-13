13.04.2023 20:55 Василь Голосний

У Харкові відкрилась виставка картин про місто під час війни (фото)

У Художньому музеї відкрилась виставка картин народного художника України Віктора Ковтуна.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Картини митця створені за хронікою подій у Харкові під час війни, повідомляє РЕДПОСТ

"Ми відкриваємо першу таку виставку у військовий час. Дуже важливо, це насправді історія міста. Історія міста до війни, історія міста у час цих жахливих подій, у час війни. Коли бачиш ці картини, вони викликають різні емоції. Десь біль, десь обурення, десь впевненість у нашій спільній перемозі. Те, що зробив Віктор Іванович - це неперевершено. Я пам’ятаю перші дні, я пам’ятаю перші тижні війни, коли було дуже важко. Було важко усім нам, харків’янам. Нашим славним військовим ЗСУ, нашому Президенту. Але, ми всі вистояли, ми всі вистоїмо, я впевнений в цьому. І ми обов'язково переможемо!

Я впевнений, що пройде дуже небагато часу і Ви будете писати картини, про те, як відроджується наше місто, яке воно прекрасне, яке воно чудове! Майбутній Харків, чудовий, український Харків, якому будуть жити чудові харків'яни, наша дружня родина!" - сказав на відкритті виставки харківський міський голова Ігор Терехов.

Фотогалерея



