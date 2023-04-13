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13.04.2023  21:00   Дмитро Колонєй

Від обстрілу Харківщини постраждали чотири людини

Правооохоронці зафіксували наслідки російської агресії на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, 13 квітня 2023 року близько 11:30 окупаційна армія РФ обстріляла з РСЗВ с. Кучерівка Куп‘янського району. Внаслідок обстрілу загорівся трактор з причепом. Отримали поранення водій трактора та двоє чоловіків — пасажири причепу. Наразі всіх трьох постраждалих госпіталізовано до лікарні.
 
Близько 15:00 окупанти обстріляли смт Дворічна Куп‘янського району: осколкове поранення отримав 46-річний мирний мешканець.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про ліквідацію пожежі від обстрілу рятувальниками Харківщини.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  обстріл, пожежа, харків, агрессия россии
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