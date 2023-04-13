13.04.2023 18:43 Дмитро Колонєй

Обстріл Харківщини: рятувальники ліквідовали пожежу (фото)

По селищу Харківщини був нанесений удар РСЗВ Град.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ ДСНС, 13 квітня 2023 року о 12:30 на номер «101» рятувальників викликали на пожежу у селі Кучерівка Куп’янського району, яку спричинив ворожий обстріл РСЗВ Град.

До місця виклику направили 2 оперативні відділення рятувальників 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На момент їх прибуття на дорозі горів тарктор з причепом. Крім того в результаті обстрілу отримали поранення 3 чоловіків.

Іх було доставлено до обласної клінічної лікарні. Пожежу було оперативно ліквідовано.



