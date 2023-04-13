    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Обстріл Харківщини: рятувальники ліквідовали пожежу (фото)
13.04.2023  18:43   Дмитро Колонєй

Обстріл Харківщини: рятувальники ліквідовали пожежу (фото)

По селищу Харківщини був нанесений удар РСЗВ Град.

Ліквідували пожежу після обстрілу Харківщини рятувальники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, 13 квітня 2023 року о 12:30 на номер «101» рятувальників викликали на пожежу у селі Кучерівка Куп’янського району, яку спричинив ворожий обстріл РСЗВ Град. 
 
До місця виклику направили 2 оперативні відділення рятувальників 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На момент їх прибуття на дорозі горів тарктор з причепом. Крім того в результаті обстрілу отримали поранення 3 чоловіків. 
 
Ліквідували пожежу після обстрілу Харківщини рятувальники
 
Іх було доставлено до обласної клінічної лікарні. Пожежу було оперативно ліквідовано.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області на міні підірвався тракторист, а поліція встановлює обставини події.
 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  обстріл, пожежа, харків, агрессия россии, міна, вибух
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.04 Надзвичайні події Як виглядає навчальний заклад на Харківщині після обстрілу окупантів (фото) 13.04 Надзвичайні події Харківська область під обстрілами рф: загиблі, поранені та пошкодження. 13.04 Надзвичайні події Харківщина на ранок 13 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 