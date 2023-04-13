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13.04.2023  19:19   Дмитро Колонєй

Харківські комунальники забезпечили стабільну роботу зливової каналізації

Про роботи на цілій низці вулиць міста розповіли у харківському КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації».

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації», комунальники виконали гизку робіт по всьому місту -  прочистили 103 м зливостоків та поперечних підключень, очистили від мулу та сміття 21 оглядовий та дощоприймальний колодязь, прочистили 40 м водовідвідних канав та лотків, зокрема:
  • відремонтували дощоприймальний колодязь на вул. Валентинівській;
  • промили ділянки зливостоків на проспектах Героїв Харкова та Перемоги;
  • прочистили водовідвідні лотки на вул. Героїв Праці, дощоприймальні та оглядові колодязі на вул. Академіка Павлова, вул. Дудинської, пр. Перемоги, пр. Героїв Харкова;
  • поглибили ділянки водовідвідних канав та лотків в районі вулиць Азовської та Москалівської.

Источник:   Міськраду
 Тэги:  комунальники, зливи, харків
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