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13.04.2023  18:09   Дмитро Колонєй

Комунальники впорядкували вулицю Харкова

Про те, які роботи були виконані, поінформували у комунальних пдприємствах Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на «Шляхрембуд» та «КВЗК», фахівці підприємств цього тижня провели роботи з благоустрою вул. Бутлерівської. Також у рамках загальноміської акції «Зелена весна» до прибирання долучилися представники пожежно-рятувальної частини та працівники Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №9. 
 
 
Спільними зусиллями був наведений лад на безгосподарній території, виконано очищення об'єктів зливової каналізації, прибирання змету з проїжджої частини тощо. Загалом було вивезено понад 50 куб. м сміття.
 
 

Источник:   Міськраду
 Тэги:  ремонт, прибирання, харків
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