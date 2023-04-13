    
Главная Новини Харкова Суспільство Укрпошта продовжує відновлювати роботу відділень у Харківській області
13.04.2023  17:55   Віталій Хінєвіч

Укрпошта продовжує відновлювати роботу відділень у Харківській області

На сьогодні в деокупованих громадах Харківської області 532 населені пункти обслуговуються стаціонарними та пересувними відділеннями «Укрпошти».

Укрпошта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Зона обслуговування стаціонарними відділеннями наразі – 390 населених пунктів. Крім того, 18 пересувних відділень працюють у 142 населених пунктах.
 
У квітні «Укрпошта» відновила надання своїх послуг ще у 14 населених пунктах на деокупованій території Чугуївського району.
 
Так, послуги відновили у смт Вільча та Білий Колодязь, селах Вовчанські Хутори, Волохівка, Іванівка, Стариця, Юрченкове, Петропавлівка, Новоолександрівка, Бугаївка, Шевченкове Перше Вовчанської громади. А також – у селах Гонтарівка, Томахівка та Хотімля Старосалтівської громади.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники оперативно усунули аварії на водоводах.
 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  укрпошта, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.04 Економіка та промисловість Укрпошта запустила першу автоматизовану сортувальну лінію 29.03 Суспільство В Ізюмі відкриється ще одне відділення Укрпошти 23.03 Суспільство Укрпошта знижує тарифи на відправлення до Німеччини
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 