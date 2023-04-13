13.04.2023 17:55 Віталій Хінєвіч

Укрпошта продовжує відновлювати роботу відділень у Харківській області

На сьогодні в деокупованих громадах Харківської області 532 населені пункти обслуговуються стаціонарними та пересувними відділеннями «Укрпошти».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Зона обслуговування стаціонарними відділеннями наразі – 390 населених пунктів. Крім того, 18 пересувних відділень працюють у 142 населених пунктах.

У квітні «Укрпошта» відновила надання своїх послуг ще у 14 населених пунктах на деокупованій території Чугуївського району.

Так, послуги відновили у смт Вільча та Білий Колодязь, селах Вовчанські Хутори, Волохівка, Іванівка, Стариця, Юрченкове, Петропавлівка, Новоолександрівка, Бугаївка, Шевченкове Перше Вовчанської громади. А також – у селах Гонтарівка, Томахівка та Хотімля Старосалтівської громади.



