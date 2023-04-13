13.04.2023 17:37 Дмитро Колонєй

Ціни на необхідний для борща овоч знижуються

На ринку виявилися нові тенденції щодо цін.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Вusiness.ua в Україні різко знизилися ціни на буряки. Наразі вони торгуються в 1,6 рази дешевше, ніж у першій половині квітня минулого року.

З початку цього тижня буряки на ринках України подешевшали ще на 17%. Так, за кілограм цього продукту в середньому просять від 4 до 6 гривень за кілограм, все залежить від якості продукту.

Чому знижуються ціни на буряки

Недостатня кількість якісних буряків.

Стриманий попит на овоч

Зберігати буряк зараз вкрай невигідно.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про передвеликоднє падіння цін на низку продуктів.



