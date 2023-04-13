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13.04.2023  17:37   Дмитро Колонєй

Ціни на необхідний для борща овоч знижуються

На ринку виявилися нові тенденції щодо цін.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Вusiness.ua в Україні різко знизилися ціни на буряки. Наразі вони торгуються в 1,6 рази дешевше, ніж у першій половині квітня минулого року.
 
З початку цього тижня буряки на ринках України подешевшали ще на 17%. Так, за кілограм цього продукту в середньому просять від 4 до 6 гривень за кілограм, все залежить від якості продукту.
 

Чому знижуються ціни на буряки

 
  • Недостатня кількість якісних буряків.
  • Стриманий попит на овоч
  • Зберігати буряк зараз вкрай невигідно.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про передвеликоднє падіння цін на низку продуктів.
 

Источник:   Вusiness.ua
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