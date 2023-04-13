13.04.2023 17:15 Віталій Хінєвіч

У Харківській області на залізничній станції знайшли труп

Інформація про знайдене тіло надійшла правоохоронцям від перехожої.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

2 квітня близько 06:00 до відділення поліції № 1 Лозівського РВП надійшло повідомлення від перехожої про те, що біля автобусної зупинки на залізничній станції «Ліхачове» лежить чоловік в крові.

За адресою поліцейські виявили тіло 33-річного мешканця села Паризьке Лозівського району. 3 місця події вилучені речові докази. Тіло направлено на судово-медичну експертизу.

Слідчим інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України.

Для встановлення особи злочинця задіяний особовий склад відділення поліції № 1 Лозівського РВП, Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області, ВСП, співробітники Лозівського РВП. Створено слідчо-оперативну групу з розслідування даного злочину.

Оперативно-розшукові заходи та слідчі дії наразі тривають.

Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про особу зловмисника та обставини злочину, просимо звернутися до відділення поліції № 1 Лозівського РВП за номерами телефонів: 102 або до чергової частини (05748) 3-21-12, 066-834-05-82 чи іншим зручним для вас способом.



