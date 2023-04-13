Передвеликоднє падіння цін: дізнайтеся що здешевшало

13.04.2023 16:59 Дмитро Колонєй

В Украині впали ціни на низку продуктів.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Today, в Україні перед Великоднем помітно подешевшали деякі продукти.

Яйця

У березні середня вартість десятка від ТМ "Квочка" становила 72,02 грн., а у квітні ціна впала до 70,60 – по 66,99 грн.

Яйця від ТМ "Ясенсвіт" місяць тому продавали по 74,07 грн., а зараз – по 74,08 грн. Мінімальна вартість десятка у супермаркетах зараз – 73,90 грн.

Соняшникова олія

Соняшникова олія 850 мл за місяць подешевшала з 62,75 до 59,76 грн (ТМ "Олейна") та з 65,75 до 64,80 грн (ТМ "Щедрий Дар"). Мінімальна ціна – 49,99 грн та 63,79 грн відповідно.

Гречка

Найбільш затребувана крупа також стала доступнішою. Першого місяця весни її продавали по 64,43 грн/кг, а зараз – по 58,23 грн/кг. Найнижча ціна - 49,90 грн/кг.

Сало

Сало домашнє подешевшало за місяць із 180,88 грн. до 179 грн. Солоне сало, яке в березні продавали по 268,29 грн., зараз доступне по 256,30 грн.

Борошно

Борошно також подешевшало за місяць. Кілограм продукту від виробника "Хуторок" – з 22,95 до 22,20 грн. Борошно цієї торгової марки у більшій фасуванні подешевшало з 42,79 до 34,99 грн.