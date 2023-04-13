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13.04.2023  16:50   Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік вкрав банківську картку та оплачував нею товари

Харків'янин розповів правоохоронцям, що у нього вкрали банківську картку та постійно здійснюють нею оплату за різні товари.

події
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Наприкінці минулого року до чергової частини Харківського районного управління № 3 звернувся харків’янин із повідомленням про те, що у нього невідома особа викрала банківську безконтактну картку і постійно купує різні товари в магазинах міста.
 
Працівники відділу кримінальної поліції районного управління встановили, що зловмисник робить покупки у великих супермаркетах міста. Приходить до магазинів до 8 разів на день і обов’язково щось купує, розраховуючись банківською карткою. 
 
Вивчення записів з камер відеоспостереження та роздруківок транзакцій дозволили правоохоронцям встановити особу зловмисника. Ним виявився уродженець міста Мукачево Запорізької області, 1979 року народження, який раніше вже мав судимість за подібні злочини. На час затримання він вже встиг придбати товарів на суму більш ніж 90 тисяч гривень.
 
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) та ч. 1 ст 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) Кримінального кодексу України. 
 
Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
 
Зловмиснику загрожує до 8 років тюремного ув’язнення. Матеріали кримінального провадження скеровані до суду.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області на міні підірвався тракторист: поліція встановлює обставини події.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків
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