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13.04.2023  16:32   Дмитро Колонєй

На Харківщині чоловік був помічником окупантів у катівнях

Чекає на суд мешканець Харківщини, який допомогав ворогові.

Судитимуть чоловіка, який допомогав окупантам у катівнях на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, 53-річний чоловік перейшов на бік ворогів під час окупації Куп‘янська:
 
  • добровільно працевлаштувався до так званого «Управления внутренних дел ВГА Харьковской области»;
  • подав заяву, анкету, автобіографію та уклав «трудовий договір» з очільником окупаційної адміністрації;
  • обійняв посаду «експерта» у фейковому «експертно-криміналістичному відділенні»; 
  • відбирав відбитки пальців у учасників АТО, яких незаконно утримували окупанти;
  • отримував заробітну плату в російських рублях. 
Судитимуть чоловіка, який допомогав окупантам у катівнях на Харківщині
 
В конце февраля 2023 года правоохранители задержали мужчину в порядке ст. ст. 208, 615 УК Украины в г. Купянск, где он скрывался в одном из частных домов. В настоящее время он находится под стражей. Дело будут рассматривать в Киевском районном суде г. Харькова. 
 
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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