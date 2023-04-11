СБУ викрила двох інформаторів на Харківщині, які розвідували українські оборонні рубежі на кордоні з рф

Служба безпеки України здійснила спецоперацію в звільнених районах Харківської області, під час якої було нейтралізовано групу інформаторів федеральної служби безпеки російської федерації.
За його словами, зЗатримані фігуранти виявились двома мешканцями деокупованого Вовчанська, яких було залучено до розвідувально-підривної діяльності на сході регіону.
Зловмисники збирали розвіддані про місця базування та переміщення сил оборони на території Вовчанської громади, зокрема облаштування оборонних ліній уздовж кордону з рф та пунктів тимчасової дислокації підрозділів СБУ та Національної поліції. Також вони збирали інформацію про суспільно-політичну обстановку в прикордонному регіоні та пункти видачі гуманітарної допомоги мирним мешканцям, що потрібно було окупантам для підготовки диверсій та здійснення ракетно-артилерійських обстрілів українських об’єктів.
Один із учасників групи є місцевим жителем, який відразу після захоплення частини регіону пішов на добровільну співпрацю з агресором. Він залучив до підривної діяльності свою знайому, яка використовувала месенджер Telegram для комунікації з ФСБ з дотриманням заходів конспірації.
Під час обшуків у місцях проживання зловмисників були виявлені мобільні телефони, які вони використовували для листування з фсб.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру.
Наразі їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Заходи проводили співробітники СБУ у Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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