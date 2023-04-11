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11.04.2023  10:03   Рита Парфенова

СБУ викрила двох інформаторів на Харківщині, які розвідували українські оборонні рубежі на кордоні з рф

Служба безпеки України здійснила спецоперацію в звільнених районах Харківської області, під час якої було нейтралізовано групу інформаторів федеральної служби безпеки російської федерації.

Двох інформаторів, які розвідували українські оборонні рубежі Харківщини на кордоні з рф, викрила СБУ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу. 

За його словами, зЗатримані фігуранти виявились двома мешканцями деокупованого Вовчанська, яких було залучено до розвідувально-підривної діяльності на сході регіону.

Зловмисники збирали розвіддані про місця базування та переміщення сил оборони на території Вовчанської громади, зокрема облаштування оборонних ліній уздовж кордону з рф та пунктів тимчасової дислокації підрозділів СБУ та Національної поліції. Також вони збирали інформацію про суспільно-політичну обстановку в прикордонному регіоні та пункти видачі гуманітарної допомоги мирним мешканцям, що потрібно було окупантам для підготовки диверсій та здійснення ракетно-артилерійських обстрілів українських об’єктів.

Один із учасників групи є місцевим жителем, який відразу після захоплення частини регіону пішов на добровільну співпрацю з агресором. Він залучив до підривної діяльності свою знайому, яка використовувала месенджер Telegram для комунікації з ФСБ з дотриманням заходів конспірації.

Двох інформаторів, які розвідували українські оборонні рубежі Харківщини на кордоні з рф, викрила СБУ Двох інформаторів, які розвідували українські оборонні рубежі Харківщини на кордоні з рф, викрила СБУ

Під час обшуків у місцях проживання зловмисників були виявлені мобільні телефони, які вони використовували для листування з фсб.

Двох інформаторів, які розвідували українські оборонні рубежі Харківщини на кордоні з рф, викрила СБУ Двох інформаторів, які розвідували українські оборонні рубежі Харківщини на кордоні з рф, викрила СБУ

Двох інформаторів, які розвідували українські оборонні рубежі Харківщини на кордоні з рф, викрила СБУ Двох інформаторів, які розвідували українські оборонні рубежі Харківщини на кордоні з рф, викрила СБУ
 
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру.
 
Наразі їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.
 
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
 
Заходи проводили співробітники СБУ у Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ встановила особу керівника усієї окупаційної поліції Харківщини.

 


Источник:   facebook/Владислав Абдула
 Тэги:  колаборант, сбу, харків, агрессия россии
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