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11.04.2023  09:37   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 11 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 9 по 10 квітня 2023 року пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 10 квітня.

Двічі рятувальники 44-ї ДРПЧ виїздили на перевірку місць влучання снарядів, випущених окупантами по мирним населеним пунктам. У селі Моначинівка Кіндрашівської громади пошкоджено будівлю поштового відділення. А в селі Кучерівка Петропавлівської громади – виробничу будівлю приватного підприємства. На щастя постраждалих немає.

Загалом протягом доби з 10 по 11 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 33 оперативні виїзди, з яких:

  • 23 – на ліквідацію пожеж;
  • 2 – на перевірку місця влучання ворожих снарядів;
  • 5 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
  • 3 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за останню добу під вогонь військових російської федерації потрапили щонайменше 17 населених пунктів Харківщині.
 

 


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, агрессия россии
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