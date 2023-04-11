Харківщина на ранок 11 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 9 по 10 квітня 2023 року пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 10 квітня.
Двічі рятувальники 44-ї ДРПЧ виїздили на перевірку місць влучання снарядів, випущених окупантами по мирним населеним пунктам. У селі Моначинівка Кіндрашівської громади пошкоджено будівлю поштового відділення. А в селі Кучерівка Петропавлівської громади – виробничу будівлю приватного підприємства. На щастя постраждалих немає.
Загалом протягом доби з 10 по 11 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 33 оперативні виїзди, з яких:
Раніше РЕДПОСТ писав, що за останню добу під вогонь військових російської федерації потрапили щонайменше 17 населених пунктів Харківщині.
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