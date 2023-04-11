Чоловіка, який переховувався від поліції, виявили у метрополітені Харкова

Про затримання підозрілої особи повідомили ініціатору розшуку.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
За його словами, працівники поліції виявили на одній зі станцій метро 34-річного харків’янина. Чоловік з серпня 2021 року розшукувався поліцією за нанесення тілесних ушкоджень.
Про затримання розшукованої особи повідомили ініціатору розшуку.
Раніше РЕДПОСТ писав, що на станції метро працівники відділу поліції в метрополітені виявили 31-річного харків’янина, який з 2021 року розшукувався правоохоронними органами за скоєння пограбування.
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