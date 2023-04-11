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11.04.2023  08:34   Рита Парфенова

Військові рф зруйнували цівільне підприємство та тричі обстріляли місто на Харківщині

Протягом останньої доби ворожі обстріли продовжували тероризувати мирне населення Харківщини, особливо прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

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Як це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, минулої доби противник здійснив щонайменше тричі обстріли міста Вовчанськ Чугуївського району з артилерії протягом дня.

Також внаслідок вчорашніх обстрілів села Кучерівка Куп'янського району було зруйновано цивільне підприємство.

Ворожий обстріл міста Куп'янськ призвів до пошкодження будинку.

На щастя, обійшлося без постраждалих,

Наразі в області продовжується гуманітарне розмінування, за останню добу піротехнічні підрозділи ДСНС виявили та знешкодили 172 вибухонебезпечні предмети.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за останню добу під вогонь військових російської федерації потрапили щонайменше 17 населених пунктів Харківщині.

 


Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, харків, хова, агрессия россии
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