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11.04.2023  08:16   Рита Парфенова

Стан бойових дій на Харківщині: під удар окупантів потрапили 17 населених пунктів

Противник продовжує мати військову присутність в прикордонних районах Бєлгородської області, прилягаючих до України.

Війна в Україні

Про це РЕДПОСТ повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил України, вказавши, що за останню добу вогонь військових російської федерації був відкритий по мінімум 17 населених пунктам на Харківщині.

На Слобожанському напрямку противник здійснив обстріли населених пунктів:

  • Ветеринарне,
  • Вільхуватка,
  • Вовчанські Хутори,
  • Гатище,
  • Мала Вовча,
  • Охрімівка,
  • Стариця,
  • Стрілеча.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти

  • Берестове,
  • Вільшана,
  • Дворічна,
  • Кам’янка,
  • Кіндрашівка,
  • Кислівка,
  • Колодязне,
  • Красне Перше,
  • Новомлинськ.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойвих дій на Харківщині станом на вечір 10 ківтня 2023 року. 

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Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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