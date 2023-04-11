Стан бойових дій на Харківщині: під удар окупантів потрапили 17 населених пунктів

Противник продовжує мати військову присутність в прикордонних районах Бєлгородської області, прилягаючих до України.
Про це РЕДПОСТ повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил України, вказавши, що за останню добу вогонь військових російської федерації був відкритий по мінімум 17 населених пунктам на Харківщині.
На Слобожанському напрямку противник здійснив обстріли населених пунктів:
На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойвих дій на Харківщині станом на вечір 10 ківтня 2023 року.
Комментариев: 0
Сьогодні все, посіяне раніше, обіцяє дати свої сходи, тож на тих, хто довго й уперто йшов до своєї мрії, можуть чекати приємні сюрпризи.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Сьогодні Міжнародний День визволення в'язнів концтаборів. 11 квітня 1945 року в'язні Бухенвальда підняли повстання, внаслідок якого табір було ліквідовано повсталими.
влажность:
давление:
ветер: