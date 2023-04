11.04.2023 07:30 Рита Парфенова

11 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні Міжнародний День визволення в'язнів концтаборів. 11 квітня 1945 року в'язні Бухенвальда підняли повстання, внаслідок якого табір було ліквідовано повсталими.





Бухенвальд був одним із найбільших нацистських концтаборів. Був створений у 1937 році на околицях Веймара, за 8 років існування табору близько 239 тисяч осіб були його в'язнями, з них понад 50 тисяч були замучені або страчені. За роки Другої світової війни через табори смерті пройшли 18 мільйонів людей, із них 5 мільйонів – громадяни Радянського Союзу.



***



Щорічно 11 квітня з ініціативи ВООЗ відзначається Всесвітній день боротьби із хворобою Паркінсона. Ця дата відзначається у день народження 1755 року англійського лікаря Джеймса Паркінсона. У 1812 році він першим назвав причиною смерті при апендициті запалення апендикса, а через п'ять років описав «тремтливий параліч», який нині називають хворобою Паркінсона.



У дні, близькі до цієї дати, в різних регіонах України з ініціативи фахівців, які беруть участь у наданні допомоги пацієнтам із цією тяжкою патологією, насамперед неврологів, проводяться зустрічі з хворими та їхніми родичами.

Прикмети дня

11 квітня наші предки святкували свято Дня берези. Вони вірили в особливу силу березового соку, тому рано-вранці вони вставали, йшли до березового гаю і пили сік, сподіваючись на здоров'я та щастя протягом року. Вони також приносили додому кілька гілочок берези, які використовували для прикрашання даху свого будинку або клали на горищі, вірячи, що це захистить їх житло від ударів блискавки. Крім того, вони залишали кілька гілочок у своєму саду, вірячи, що це сприятиме хорошому врожаю. Якщо в сім'ї була хвора дитина, її легенько постукували березовими гілками, сподіваючись на швидше одужання.

Також цього дня

У 1079 році за наказом польського короля було страчено краківського єпископа Станіслава, який пізніше буде канонізований і стане святим покровителем Польщі.



1597 року (за іншими даними – 21 квітня) – у Варшаві стратили лідера українських повстанців Северина Наливайка.



1882 – у США запатентовано один із перших будильників. Модель винаходу була задля слабких фізично людей. У заданий час на сплячого обрушувалися два десятки дерев'яних блоків. Історія замовчує, якого розміру були бруски, але, судячи з того, що будильник не прижився, можна судити, що задоволення така ранкова процедура приносила мало.



1899 - Іспанія передала острів Пуерто-Ріко Сполученим Штатам Америки.



1909 – засновано Тель-Авів – столиця Ізраїлю. Свою назву місто отримало лише через рік.



1914 – народився Норман Мак-Ларен, канадський кінорежисер та художник (родом із Шотландії), основоположник канадської мультиплікації.



1915 – на екрани США вийшов фільм за участю Чарлі Чапліна «Бродяга», де вперше з'явився персонаж, який став «візиткою» Чапліна.



1919 – у Парижі відповідно до Версальського мирного договору при Лізі Націй було створено Міжнародну організацію праці (МОП), метою якої стало просування принципів соціальної справедливості, міжнародно визнаних прав людини та прав у сфері праці.



1953 – народився Ендрю Уайлс, американський математик, що втер ніс усьому людству, довівши останню теорему Ферма.



1961 – Боб Ділан дебютував у спільному концерті з Джоном Лі Хукером у Нью-Йорку.



1963 – "The Beatles" випустили сингл "From Me to You", який став їхньою першою піснею, що посіла перше місце в англійському хіт-параді.



1990 – астрономи арізонської обсерваторії назвали відкриті ними чотири астероїди іменами членів легендарної британської групи «Бітлз».



1992 – у Тихому океані виловили найбільшу у світі барракуду вагою 38.5 кг.



1999 - новозеландець Майк Морель встановив світовий рекорд, читаючи лекцію протягом 25 годин поспіль.



2001 – вчені виявили вірус шизофренії. Вчені встановили, що частота антитіл до вірусу в крові більша серед тих, хто страждає панічними розладами. Знаходять вірус при синдромі хронічної втоми. Обнадіює лише те, деякі дослідники сумніваються у достовірності результатів аналізів.



2008 - вперше за історію незалежної України було визначено 100 великих українців. Сталося це з 21:35 у прямому ефірі телеканалу «Інтер»



2014 – проросійськими бойовиками захоплено місто Слов'янськ Донецької області.

Іменини відзначають:

Євстафій (Остап), Іван, Ісаакій, Кирило, Корнилій, Марк, Михайло, Пилип.