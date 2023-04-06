06.04.2023 14:52 Дмитро Колонєй

Секретний потяг Путіна та карантин : розповідь силовика-перебіжчика

Високопосадовець російської служби безпеки при цьому не помічав, щоб президент РФ був хворий.

Як повідомляє РЕДПОСТ , посилаючись на Guardian, капітан Федеральної служби охорони (ФСО) Гліб Каракулов дав рідкісну інформацію про спосіб життя Володимира Путіна, підтвердивши подробиці про секретну мережу поїздів, ідентичні офіси в різних містах, суворий особистий карантин і вже безпеки.

Силовик служив у потужному органі, якому доручено охороняти найвищих посадових осіб Росії, сказав, що заходи були спрямовані на те, щоб приховати місцезнаходження російського президента, якого він назвав «патологічно боязким». за його життя».

Секретний потяг використовувався, тому що його «не можна відстежити на жодному інформаційному ресурсі. Це зроблено з метою маскування».

Раніше, на приклад, у The Washington Post з'являлася інформація про існування поїзда та секретної залізничної мережі, що включає паралельні лінії та станції, біля резиденції Путіна в Ново-Огарьово в Московській області та біля його резиденції «Бочарів Струмок» у чорноморському курорті Сочі.

Гліб Каракулов був членом «польової групи» Управління зв'язку президента, яка шифрувала повідомлення високопоставлених російських чиновників, і, за його оцінками, він здійснив понад 180 поїздок із високопосадовцями. Схоже, він став найвищим співробітником розвідки, який дезертував з початку війни Росії в Україні. В інтерв'ю Каракулов назвав Путіна «військовим злочинцем» і сказав колегам-офіцерам, що вони мають розкрити інформацію, приховану від російської громадськості.

«Наш президент втратив зв'язок зі світом, – сказав він. «Останні кілька років він живе в інформаційному коконі, проводячи більшу частину часу у своїх резиденціях, які ЗМІ дуже доречно називають бункерами. Він патологічно боїться за своє життя. Він оточує себе непроникним бар'єром із карантинів та інформаційного вакууму. Він цінує лише своє життя та життя своєї сім'ї та друзів».

Каракулов описав віртуальну державу в державі, до якої входять пожежники, тестувальники продуктів харчування та інші інженери, які подорожують з Путіним у його закордонних поїздках, даючи рідкісну інформацію з перших рук про рівень параної та захищений спосіб життя російського президента. "Вони називають його Босом, всіляко поклоняються йому і завжди говорять про нього тільки в цих термінах", - сказав він.

Каракулов також описав встановлення секретного зв'язку для Путіна на літаках, вертольотах, розкішних яхтах і навіть у бомбосховищі в посольстві Росії в Казахстані під час візиту в жовтні 2022 року, коли Каракулов зрештою втік до Туреччини, а звідти до невідомої країни на заході. .

Він підтвердив, що Путін значною мірою покладається на інформацію, надану службами безпеки. За словами Каракулова, Путін не користувався мобільним телефоном чи інтернетом і навіть не брав із собою інтернет-фахівця у закордонні поїздки."Він отримує інформацію тільки від свого найближчого оточення, а отже, живе в інформаційному вакуумі", - сказав він.

Путін все ще перебуває на карантині і вимагає, щоб усі співробітники, які працюють з ним в одній кімнаті, також пройшли двотижневий карантин, що різко обмежує кількість людей, які мають з ним особистий контакт.

Каракулов сказав, що Путін використовував однакові офіси в Санкт-Петербурзі, Сочі та Ново-Огарьово, і що спецслужби використовували фальшиві кортежі та літаки-приманки, щоб зробити вигляд, що він їде. «Це прийом, щоб, по-перше, спантеличити іноземну розвідку, а по-друге, запобігти будь-яким замахам на його життя», — сказав він.

Він сказав, що поведінка та спосіб життя Путіна значно змінилися після спалаху пандемії коронавірусу у 2020 році, коли президент відмовився від більшості поїздок та публічних виступів.

«Він закрився від світу, – сказав Каракулов. "Його погляд на реальність спотворився".

В інтерв'ю не було ні інформації про те, які повідомлення Каракулов зашифрував для Путіна чи інших високопосадовців, ні додаткову інформацію про підготовку Путіна до війни чи стратегії.

Каракулов здійснив свою ризиковану втечу під час візиту Путіна до Казахстану.



