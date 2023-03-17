17.03.2023 17:59 Дмитро Колонєй

Окупати вивезли тисячі дітей з Харківщини: видано ордер на арешт Путіна

Відтепер Путін має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину – незаконного примусового переміщення дітей Харківщини та іншіх регіонів України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента РФ Путіна і уповноваженої з прав дитини РФ Львової-Бєлової.

Це означає, що за межами Росії Путіна мають заарештувати та передати до суду. А світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів. Світ отримав сигнал, що російський режим є злочинним і його керівництво та поплічники будуть притягнуті до відповідальності.

Це історичне рішення для України та всієї системи міжнародного права.

Зокрема, щодо насильницької депортації дітей, Офіс Генерального прокурора передав МКС понад 40 томів матеріалів – більше 1000 сторінок. Зокрема, електронні докази, протоколи оглядів за методикою Берклі, протоколи з відео допитами свідків та потерпілих.

Загалом у провадженнях, в яких Офіс Генпрокурора здійснює процесуальне керівництво, зафіксовано депортацію понад 16 тисяч дітей з Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. Але реальна цифра може бути значно більшою. Україні вдалося повернути додому 308 дітей.

У 2014 та 2015 роках Україна звернулася до МКС із запитами щодо розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених на території України. У 2022-му році було ухвалено необхідні зміни до законодавства, які дозволили Офісу Прокурора МКС повноцінно здійснювати розслідування в Україні. Найближчим часом представництво офісу Прокурора МКС запрацює в Україні.



